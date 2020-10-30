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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:12 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه، اللواء وليد تمام والمهندس كرم خليفة وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لعرض موقف المحافظة ونسب الاستجابة للشكاوى الواردة عبر المنظومة.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ تطوير مكتب خدمة المواطنين طبقًا للرؤية العامة للدولة لمنظومة التحول الرقمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.

ثم عقد الوفد لقاء مع رؤساء المراكز والمدن وذلك للتأكيد على آليات تحسين الأداء تنفيذًا لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور طارق رحمي درع المحافظة لوفد المنظومة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك تقديرًا للدور الذي تقوم به المنظومة تحت قيادة الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

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