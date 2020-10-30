صحيفة سعودية: العلاقات التركية الروسية هشة.. وأردوغان دفع ثمنها باهظا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن هناك شبه تجاهل للعلاقة الجيوسياسية بين روسيا وتركيا.تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من الضغط على زر إعادة الضبط في علاقتهما المقطوعة في أعقاب إسقاط تركيا طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية بعد توغلها في المجال الجوي التركي في ذروة الحرب الأهلية السورية في عام 2015.ومنذ عام 2016، تمكن الزعيمان من الحفاظ على "صداقة" هشة، على الرغم من وجودهما على طرفي نقيض في عدد لا يحصى من النزاعات سوريا وليبيا، وجنوب القوقاز.كما اشترت أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، الأمر الذي أثار استياء الناتو، ودفعت تركيا ثمنًا باهظًا لهذا القرار اقتصاديًا من حيث نقل التكنولوجيا وطردها من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف ٣٥".وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا اعتبرت ممارسات أردوغان مؤخرا تجاوزا للحدود خصوصا في صراع جنوب القوقاز الذي اندلع بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني قره باغ، موضحة أن الرئيس التركي لم يستطع الحفاظ على صداقته الهشة مع روسيا بسبب طموحاته الخارجية.