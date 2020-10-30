رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: العلاقات التركية الروسية هشة.. وأردوغان دفع ثمنها باهظا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:16 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن هناك شبه تجاهل للعلاقة الجيوسياسية بين روسيا وتركيا.

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من الضغط على زر إعادة الضبط في علاقتهما المقطوعة في أعقاب إسقاط تركيا طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية بعد توغلها في المجال الجوي التركي في ذروة الحرب الأهلية السورية في عام 2015.

ومنذ عام 2016، تمكن الزعيمان من الحفاظ على "صداقة" هشة، على الرغم من وجودهما على طرفي نقيض في عدد لا يحصى من النزاعات سوريا وليبيا، وجنوب القوقاز.

كما اشترت أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، الأمر الذي أثار استياء الناتو، ودفعت تركيا ثمنًا باهظًا لهذا القرار اقتصاديًا من حيث نقل التكنولوجيا وطردها من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف ٣٥".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا اعتبرت ممارسات أردوغان مؤخرا تجاوزا للحدود خصوصا في صراع جنوب القوقاز الذي اندلع بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني قره باغ، موضحة أن الرئيس التركي لم يستطع الحفاظ على صداقته الهشة مع روسيا بسبب طموحاته الخارجية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

ضبط 7 متهمين بقتل عامل بسبب التنقيب عن الآثار بالشرقية

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«إزرا باوند وهمنجواي».. عشرينات باريس واللقاء الأول

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

الأحد.. انطلاق الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين بالشارقة