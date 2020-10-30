بومبيو: ملاحقة أي كيان يساعد إيران في التهرب من العقوبات

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم، ملاحقة أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، أمس، عقوبات على 11 كيانًا و5 أفراد متورطين بتهريب النفط الإيراني.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، وشملت أفرادًا وكيانات يتواجد بعضها في الصين.وأضافت، في بيان، أن العقوبات شملت ثمانية كيانات لمشاركتها في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية بوساطة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، المصنفة على قائمة العقوبات منذ يناير الماضي.وأضاف البيان أن هذه الكيانات شاركت في معاملات يسرتها شركة تريليانس أو ساعدت بطريقة أو بأخرى جهود الشركة لنقل الأموال الناتجة عن بيع تلك المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.