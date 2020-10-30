رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«إزرا باوند وهمنجواي».. عشرينات باريس واللقاء الأول

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:28 م
إزرا باوند وهمنجواي
إزرا باوند وهمنجواي
طباعة
اتسمت شخصية إزرا باوند بالتمرد طول الوقت، بدءا من معاداته لكل أشكال الرأسمالية وصولا إلى إعلان كراهيته بشكل مباشر لأمريكا، ولم يكن غريب على باوند بكل ما يمتلكه من آراء متطرفة أن يهجر أمريكا إلى أوروبا فكانت محطته الأولى ايطاليا، ومن ثم هجرها ليستقر بلندن إلى جوار صديقة الشاعر "ويليام باتلر ييتس" ليمضي الوقت ويتزوج باوند من الفنانة التشكيلية دوروثي شكسبير.

ـ باريس.. العشرينات ولقاء هيمنجواي
وفي عام 1920 انتقل باوند وزوجته دورثي للعيش في باريس، هناك التقى باوند بأرنست همنجواي ويقول عنه الأخير في كتابه "الوليمة المتنقلة" ترجمة على القاسمي: دائما الصديق الطيّب الذي يفعل الخير للآخرين باستمرار. ولا يقارن فقر الشقّة الصغيرة التي يسكنها وزوجته دوروثي إلا بغنى شقّة غيرترود شتاين".

وفي سياق آخر؛ يقول همنجواي عن باوند "كان أكثر الكتاب الذين عرفتهم في حياتي كرما ونزاهة وخلوا من المصلحة، كان يساعد الشعراء والرسامين والنحاتين والكتَّاب الذين يعتقد بفنهم ويؤمن بنبوغهم، وغيرهم ممن لا يؤمن بقدرتهم إذا تبين له حاجتهم ومشاكلهم. كان قلقا على كل إنسان، وعندما التقيت به لأول مرة كان يشعر بقلق شديد على ت. س. إليوت الذي قال لي عنه بأنه سيعمل في بنك في لندن، وبهذا سيطغى عمله الجديد على أوقاته فلا يجد أمامه الوقت الكافي لنظم قصائده وتنمية مواهبه".

بالطبع تعرف همنجواي على العديد من الكتاب الجدد عبر باوند أمثال جيمس جويس، ت. س. إليوت، والكبار من أمثال فلوبير، وستندال، وهنري جيمس، وكان يمده بالعديد من النصائح حول تطوير الكتابة ذاتها النصائح التي لم يكن يأخذ بها باوند.

تجدر الاشارة إلى أن باوند "إزرا لوميس باوند" ولد في 30 من أكتوبر 1885 بمدينة هيلي بولاية آيداهو، ونشأ في ضاحية بالقرب من فيلادلفي، ورحل حل أزرا باوند في 1 نوفمبر عام 1972 عن عمر يناهز الـ87 عاما، تاركا وراءه العديد من المؤلفات في مجالات الشعر والترجمة والنقد ومنها «النور المطفأ»، «هيو سلوين موبرلي»، «جيفرسون وأو موسوليني»،«أغاني بيزا».

موضوعات متعلقة

بعد احتجاز مصريين في إثيوبيا.. تحذير من «الهجرة» للعائدين إلى الكويت

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«إزرا باوند وهمنجواي».. عشرينات باريس واللقاء الأول

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

الأحد.. انطلاق الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين بالشارقة