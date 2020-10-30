رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حينما يصير للئيم وطنا.. قطر تقاطع منتجات فرنسا علنا وتدعمها سرا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:22 م
تميم
تميم
نوران إمام
طباعة
ترقص على جميع الأحبال ومُستغله عدم وعي شعبها مُستمره في نشر التضليل والأكاذيب مستخدمة أبواقها الإعلامية الممولة لتكشف مواقع إخبارية أمريكية وفرنسية مدى النفاق القطري أمام الرأي العام.

كشفت مواقع إخبارية غربية وهي موقع الأمريكي "ميديام" والموقع الفرنسي "لا فرانس أتيتود" مدى الكذب التي تنتهجه قطر، ففي الوقت الذي بث فيه النظام القطري عبر شاشته الإعلامية خطابا يدعو فيه لمقاطعة المنتجات الفرنسية رافعا شعار "إلا رسول الله" بكونها دولة إسلامية، مقدما في الجانب الآخر طلبا لفرنسا بالتكفل بضحايا الإرهاب.

• كيف تطالب قطر بمقاطعة المنتجات الفرنسية وتقدم الدعم لضحايا الإرهاب؟

- موقع "ميديام "يكشف نفاق النظام القطري
كشف موقع "ميديام" الأمريكي أن قطر أعطت أوامر لأبواقها الإعلامية بنشر شعارات حول ضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية، كما ناشدت قطر باقي الدول الإسلامية الأخرى على أخذ موقف من فرنسا وما فعله ماكرون الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بالرسومات المسيئة.

وتطرق الموقع في نفس السياق لموقف قطر المتناقض حيث تسارع قطر بتقديم الدعم للحكومة الفرنسية، إذ استقبلت وزارة الداخلية في باريس طلبا من منظمة "قطر الخيرية" التابعة للدوحة، مطالبة بتقديم الدعم لضحايا الإرهاب في فرنسا والأشخاص المتضررين من المظاهرات الفرنسية المرتبطة "بمقتل صامول باتي".

- موقع "لا فرانس أتيتود" يكشف تمويل قطر للإرهاب
كشف موقع الفرنسي "لا فرانس أتيتود" محاولة لعب قطر بتكوين صداقة بينها وبين دول الغرب من خلال شراء عقارات وتعزيز التبادل التجاري حيث تقوم قطر ببث سمومها عبر أئمتها وعلى رأسهم مفتي الإرهاب "يوسف القرضاوي" خطابا متطرفا وعنيفا ضد الغرب وأوروبا.

وأفاد الموقع أن قطر لا تحترم الحقوق الإنسانية ويظهر ذلك من خلال العمالة الأجنبية الذي تعمل على أرضها، لكنها على الصعيد الدولي، تتغنى بمنح ملايين الدولارات لدول أخرى عبر مؤسستها وهي "قطر الخيرية".

وأكد الموقع أن مؤسسة "قطر الخيرية" ما هي إلا "غطاء تمويه"، بمثابة همزة الوصل لتوفير أموال لتنظيم الإخوان في أوروبا وباقي العالم وبحسب ما ذكره الموقع، فإن الجزء الأكبر من الاعتداءات التي تم ارتكبها في فرنسا خلال العقد الأخير، تم تخطيطها جميعا داخل مراكز دينية تم تأسيسها وتمويلها بواسطة قطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

قطر تعترف بالفضيحة.. سلطاتنا تجاوزت في تعرية مسافرات بمطار حمد الدولي

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

عز الدين بوركة يسرد تاريخ الفن التشكيلي المغربي من البدء إلى الحساسية

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو