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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:58 م
مفردات الحارة المصرية
مفردات الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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إنت حنبلي كده ليه ؟.. هو سؤال يطلق داخل الحارة المصرية فى حق الشخص العصبى، ولكن لماذا جاءت كلمة حنبلى وما المقصود بها؟، والإجابة تكمن فى الإمام أحمد بن حنبل الذى دافع عن دينه أمام فرقة المعتزلة بقيادة واصل ابن عطاء التى قالت بخلق القرآن، فوقف لهم الإمام أحمد مما عرضه للتعذيب على يد المعتصم ابن هارون الرشيد، غير أن الحارة لم تكن تقصد بالشخص الحنبلى أنه واقف فى وجه الباطل بل المقصود هنا أنه شخص عصبى يثور لأقل الأسباب وهو مفهوم مغلوط إلا إنه متداولا وشائعا.

هل كلمة حنبلى وحدها التى تخص الشخص سريع الغضب؟، الحقيقة أن هناك مفردات أخرى نسردها فى السطور التالية.

ـ زربون
دوما ما يقول المصريون للشخص العصبى إنت مزربن كده ليه؟ أو فلان ده زربون على طول، أى شديد الانفعال، لذا نسمع عبارة ياعم اهدى بلاش زربنه.

والمعنى الأقرب لهذه الكلمة أن الزربون هو نوع من أنواع السمك شديد الحركة وسريع الانفعال.

ـ حمقى
اعتقد أنها مشتقة من الحماقة وهى تعنى الاندفاع وعدم التريث والتعقل، لذا يقال للشخص المنفعل إنت حمقى، والمدهش أن الشخص يبرر سبب عصبيته ولا ينفعل لنعته بالحماقة ذلك لأنه لا يفهم معناها.

ـ متنشن
وهى من كلمة معربة من attention باللغة الانجليزية وتعنى الاهتمام، ولكنها حرفت بمعنى الاهتمام الزائد عن الحد الناتج عنه عصبية مبالغ فيها أدت إلى التوتر، لذا يقال فلان متنشن، أى غاضب، حتى الشخص نفسه حين يعتذر عن تصرفه الخاطئ يقول معلش كنت متنشن.

ـ نرفوز
هى أيضا كلمة معربة من nervouc وهى كلمة إنجليزية معناها متوتر. لذا يقال فلان نرفوز أو متنرفز.

ـ مجنون
دوما ما ينعت العصبى سريع الإنفعال بالجنون وكأنه شخص غير مكتمل الأهلية. يتصرف بطريقة انفعالية.

ـ عصبى
هى المفردة الحقيقية التى تنم عن شخصية المنفعل وتستخدم مع مرادفاتها المتعددة فى الحارة المصرية.

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