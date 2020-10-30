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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بينها السرطان.. ماذا يعني اختلاف حجم ثدي المرأة؟

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:19 م
ثدي المرأة
ثدي المرأة
سلمى بدر
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تلاحظ المرأة دائما عند نظرها إلى المرآة أن هناك اختلاف في الحجم بين الثديين وتخاف أن يكون ذلك غير طبيعي، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن ذلك جاء فيه أنه لا يوجد شيء متوازن مئة في المئة في الجسم، لذلك يمكن أن يختلف حجم الثديين بشكل بسيط، حيث يكون الثدي الأيسر أكبر من الأيمن لدى الكثير من النساء.

من الشائع أن يختلف الثديين من حيث الحجم، ولكن هناك بعض النساء يكون بشكل ملحوظ، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب هذا الاختلاف إزعاج لدى المرأة خاصة إن كان التفاوت في الحجم كبير، لذلك تلجأ الكثير من النساء الى عمليات التجميل لتحقيق التجانس بين الثديين واستعادة ثقتهن بأجسامهن، ويعتبر التفاوت طبيعي إذا تراوح بين 15 و20% بين الثديين.

أما أسباب هذا الاختلاف وأبرزها تكون بسبب الهرمونات النسائية أو خلل في نمو الثديين أو شكل الثدي أو موضعه، كما أن الدورة الشهرية تلعب دورا في تضخم الثدي نتيجة احتباس الماء في الجسم، ولكن سرعان ما يعودان إلى حجمهما الطبيعي.

ورغم أن اختلاف حجم الثديين طبيعي جدًا، إلا أنه في حالات كثيرة يمكن أن يزيد عن المعدل الطبيعي، وهذا ما يؤدي إلى القلق لدى المرأة كما أن الاختلاف المفاجئ في الحجم يمكن أن يكون مصدر قلق للمرأة خاصة بعد سن الأربعين، لأنه يمكن أن يكون مؤشر على سرطان الثدي.

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