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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وبايدن ينظمان تجمعات انتخابية فى وسط غرب الولايات المتحدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:47 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، اليوم الجمعة، لإقامة تجمّعات انتخابية في ولايات وسط غرب البلاد الرئيسية في وقت يسلط فيه فيروس كورونا الضوء على خلافاتهما الحادة قبل أربعة أيام فقط من الاستحقاق الرئاسي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة عددًا قياسيًا يوميًا جديدًا لإصابات كورونا (كوفيد-19) الخميس، تمسك ترامب باستراتيجيته المتمثلة في التقليل من خطورة الوباء ودعوة الأعمال التجارية إلى إعادة فتح أبوابها.

كما أنه حذر من غزو "الاشتراكيين"، ساعيًا في الوقت نفسه إلى تصوير منافسه الديموقراطي على أنه عازم على إغلاق البلاد.

من جهة أخرى، يسعى بايدن إلى إقناع عدد قليل من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بأن عهده سيتسم بالثبات، وبأنه سيشفي "روح" أمريكا، واصفًا ترامب بأنه غير مسئول.

وأقام بايدن تجمعات راعت التباعد الاجتماعي في حين أن تجمعات ترامب غالبًا ما شهدت تجاهل الحاضرين هذه الإرشادات وتجنب وضع الكمامات.

ومن المقرر أن يزور المرشحان ثلاث ولايات في وسط غرب البلاد الجمعة، حيث سيقيم كلاهما تجمّعات في ويسكنسن ومينيسوتا.

وسيتوجه ترامب أيضًا إلى ميشيجان كما يخطط بايدن للذهاب إلى ولاية أيوا.

وساهمت انتصارات ترامب في ميشيجان وويسكنسن وأيوا في تحقيقه الفوز فى انتخابات 2016.

لكن متوسط الاستطلاعات في موقع "ريل كلير بوليتيكس" يظهر تقدم بايدن في هذه الولايات الأربع.

مع ذلك، حذر الديموقراطيون والجمهوريون، على حد سواء، مرارًا من أنه لا يمكن الوثوق تمامًا فى استطلاعات الرأي، مذكّرين بهزيمة هيلاري كلينتون في العام 2016 رغم الاستطلاعات التي أظهرت أنها كانت المرشحة الأوفر حظًا.

ويركز ترامب وبايدن جهودهما على الولايات الرئيسية التي ستقرر النتيجة في الأيام التي تسبق انتخابات 3 نوفمبر، وأجريا الخميس تجمعات في ولاية فلوريدا الحاسمة.

وعقد ترامب (74 عامًا) تجمعًا صاخبًا في تامبا، وقال للحشود إن تدابير الإغلاق التي ستفرض في عهد بايدن لمكافحة فيروس كورونا ستقضي على الحياة الطبيعية.

وأضاف المرشح الجمهوري "لن يسمحوا لكم بالقيام بشىء".

وتابع ترامب "لن نغلق البلاد مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن انتصاره في معركته الشخصية مع الفيروس أثبت أنه من الممكن التغلب عليه.

لكن الوباء، الذي أودى بحياة 228 ألف أمريكي حتى الآن، أظهر قدرته الكبيرة على الصمود، وتنتشر حاليًا موجة ثانية من الوباء كانت متوقعة.

ويوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وهو الأعلى الذي يسجل خلال 24 ساعة منذ بدء تفشي الوباء.

ورغم ذلك، تلقى ترامب بيانات مشجعة الخميس تدعم تأكيده أنه القادر على إنعاش الاقتصاد.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن معدل نمو، على أساس سنوي، بلغ 33.1 في المائة في الربع الثالث، ما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا نسبة إلى معطيات منخفضة.

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