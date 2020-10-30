أبوالغيط يدعو لإدانة الإرهاب والدعوة إلى تغليب العقل والحوار

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، أجرى أمس اتصالًا هاتفيًا بـ"ميجيل موراتينوس"، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال الوضع المتوتر حاليًا وما يمكن فعله على صعيد العمل الدولي متعدد الأطراف لتعزيز الحوار بين الحضارات، وتجنيب العالم شرور الصراعات الدينية والثقافية.وذكر المصدر أن أبوالغيط أكد لـ"موراتينوس" خلال الاتصال على موقفه الثابت من أن الاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان أو المقدسات تُمثل مبادئ مهمة للتعايش الحضاري، مشددًا على أن إظهار الاحترام لعقائد الآخرين لا ينتقص من مبادئ حرية التعبير ولا يمكن أن تُستخدم كذريعة لإهانة مقدسات الآخرين.ونوه أبوالغيط بدور المعتدلين والعقلاء وأنصار التعايش والتسامح على الجانبين في نشر هذه القيم ومواجهة الغلو والتطرف أيًا كانت صورته أو الطرف الذي يمارسه، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة شجب الجميع للإرهاب والعنف بصورة لا لبس فيها، كما حذر من أن إعطاء ذرائع للإرهاب هو موقف خبيث يصب الزيت على النار.وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط عبّر عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي البغيض الذي وقع أمس بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مستنكرًا بأشد العبارات، أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء، مؤكدًا أنه لا ذريعة تبرر الإرهاب تحت أي مُسمى.ونقل المصدر عن أبوالغيط قوله إن الحادث وما سبقه من تطورات، لا بد أن يدفع الجميع إلى التنبه لخطورة ودقة الظرف الحالي، داعيًا كل القوى المعتدلة وقادة الرأي العام على الجانبين، الإسلامي والغربي، إلى عدم ترك الساحة لقوى التطرف لاستغلال الموقف وتهييج المشاعر لتسجيل نقاط سياسية على حساب الاستقرار العالمي والتعايش بين الحضارات.وقال إن أبوالغيط يعتبر أن الدول العربية عانت لعقودٍ، وما زالت، من الإرهاب المقيت الذي يتغذى على الفكر المتطرف، مُحذرًا من الاستخدام المؤسف من جانب بعض القوي للشباب العربي كوقود لحروب بغيضة تغذي مصالحها ورؤاها.