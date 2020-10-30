رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدعو لإدانة الإرهاب والدعوة إلى تغليب العقل والحوار

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:38 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
عبير سليم
طباعة
صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، أجرى أمس اتصالًا هاتفيًا بـ"ميجيل موراتينوس"، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال الوضع المتوتر حاليًا وما يمكن فعله على صعيد العمل الدولي متعدد الأطراف لتعزيز الحوار بين الحضارات، وتجنيب العالم شرور الصراعات الدينية والثقافية.

وذكر المصدر أن أبوالغيط أكد لـ"موراتينوس" خلال الاتصال على موقفه الثابت من أن الاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان أو المقدسات تُمثل مبادئ مهمة للتعايش الحضاري، مشددًا على أن إظهار الاحترام لعقائد الآخرين لا ينتقص من مبادئ حرية التعبير ولا يمكن أن تُستخدم كذريعة لإهانة مقدسات الآخرين.

ونوه أبوالغيط بدور المعتدلين والعقلاء وأنصار التعايش والتسامح على الجانبين في نشر هذه القيم ومواجهة الغلو والتطرف أيًا كانت صورته أو الطرف الذي يمارسه، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة شجب الجميع للإرهاب والعنف بصورة لا لبس فيها، كما حذر من أن إعطاء ذرائع للإرهاب هو موقف خبيث يصب الزيت على النار.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط عبّر عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي البغيض الذي وقع أمس بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مستنكرًا بأشد العبارات، أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء، مؤكدًا أنه لا ذريعة تبرر الإرهاب تحت أي مُسمى.

ونقل المصدر عن أبوالغيط قوله إن الحادث وما سبقه من تطورات، لا بد أن يدفع الجميع إلى التنبه لخطورة ودقة الظرف الحالي، داعيًا كل القوى المعتدلة وقادة الرأي العام على الجانبين، الإسلامي والغربي، إلى عدم ترك الساحة لقوى التطرف لاستغلال الموقف وتهييج المشاعر لتسجيل نقاط سياسية على حساب الاستقرار العالمي والتعايش بين الحضارات.

وقال إن أبوالغيط يعتبر أن الدول العربية عانت لعقودٍ، وما زالت، من الإرهاب المقيت الذي يتغذى على الفكر المتطرف، مُحذرًا من الاستخدام المؤسف من جانب بعض القوي للشباب العربي كوقود لحروب بغيضة تغذي مصالحها ورؤاها.

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
أحقًا تحبون الرسول؟
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
المزيد

الثقافة

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب هو الحل».. جديد محمد سيد ريان

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب