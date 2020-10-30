ضبط سلع غذائية «فاسدة» بيوسف الصديق فى الفيوم

قامت حملة تموينية، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.وتمكنت الحملة تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس محمد منتصر، مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والدكتور ناصر عبدالله، رئيس الرقابة، والمفتشين، من ضبط عدد 25 كرتونة سناكس مختلفة الأنواع وكميات من العسل غير مدون عليه أي علامات وبيانات تفيد بتواريخ الصلاحية وكميات مكرونة وشعرية، يتلاعب بايعها فى الأوزان، بالإضافة لعدم إعلان عن أسعار السوبر ماركت والبقالة ومستودع بلدي.وتحررت محاضر ضد المخالفين بأرقام 1082، 1105، 1104، 1094، جنح أمن دولة طوارئ الشواشنة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.