رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سلع غذائية «فاسدة» بيوسف الصديق فى الفيوم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:23 م
حملة تموينية
حملة تموينية
الفيوم - زينب علاء
طباعة
قامت حملة تموينية، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

وتمكنت الحملة تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس محمد منتصر، مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والدكتور ناصر عبدالله، رئيس الرقابة، والمفتشين، من ضبط عدد 25 كرتونة سناكس مختلفة الأنواع وكميات من العسل غير مدون عليه أي علامات وبيانات تفيد بتواريخ الصلاحية وكميات مكرونة وشعرية، يتلاعب بايعها فى الأوزان، بالإضافة لعدم إعلان عن أسعار السوبر ماركت والبقالة ومستودع بلدي.

وتحررت محاضر ضد المخالفين بأرقام 1082، 1105، 1104، 1094، جنح أمن دولة طوارئ الشواشنة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

موضوعات متعلقة

تقلبات الطقس ترفع كيلو الطماطم لـ11 جنيهًا والفاصولياء لـ15

كواليس إعفاء وكيل «أوقاف القاهرة» من منصبه

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
أحقًا تحبون الرسول؟
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
المزيد

الثقافة

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب هو الحل».. جديد محمد سيد ريان

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب