تونس تعلق نشاط مؤسسات الشباب إلى 9 نوفمبر المقبل بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية، تعليق نشاط مؤسسات الشباب بداية من، اليوم الجمعة، وحتى يوم الإثنين 9 نوفمبر المقبل.وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا لقرارات رئاسة الحكومة، وفي إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وحرصًا على سلامة كل العاملين بالمؤسسات الشبابية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الفترة لتعقيم المؤسسات الشبابية، على أن يكون استئناف النشاط يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.