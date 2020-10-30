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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلق نشاط مؤسسات الشباب إلى 9 نوفمبر المقبل بسبب كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:21 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة التونسية
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية، تعليق نشاط مؤسسات الشباب بداية من، اليوم الجمعة، وحتى يوم الإثنين 9 نوفمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا لقرارات رئاسة الحكومة، وفي إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وحرصًا على سلامة كل العاملين بالمؤسسات الشبابية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الفترة لتعقيم المؤسسات الشبابية، على أن يكون استئناف النشاط يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.

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