برلماني يطالب مؤسسات الدولة بإعطاء أولوية قصوى لقضية الوعى

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالقضايا والرسائل المهمة التي جاءت في الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف.وقال المسعود، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي بعث برسالة مهمة للعالم كله، عندما أكد في خطابه أن الإسلام يعتمد على التعايش السلمى بين الناس جميعا، وأن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية من أجل بناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الحقائق والشائعات وبين الوعى الحقيقي والزائف.وطالب النائب محمد المسعود من جميع مؤسسات الدولة بإعطاء أولوية قصوى لقضية الوعى، مشيدا بتقدير الرئيس السيسى لدور المؤسسات الدينية في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأكيده أن جميع المؤسسات تحتاج لمزيد من الجهود لاستكمال منظومة بناء الوعى للوصول إلى جميع شرائح المجتمع خلال المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا والمنطقة من خلال دعم توفير المناخ المناسب لأداء الدور المرجو في المرحلة الحالية لدعم الخطاب الدينى الوسطى المستنير.كما أشاد النائب محمد المسعود بتأكيد الرئيس السيسي بأن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول جاءت انتصارا للحرية وحرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر، إلا أن كل الحريات لم تأت مطلقة، مثمنا الاهتمام العالمى الكبير بمختلف القضايا التى جاءت فى هذا الخطاب التاريخي للرئيس السيسى، إضافة إلى أن جميع الرسائل التى جاءت فى الخطاب لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.