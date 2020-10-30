ضبط 144 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:23 م
مريم جبل- عمرو المزيديطباعة
قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بحملات أمنية مكبرة فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة عن ضبط (144) قضية متنوعة.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة عن ضبط (144) قضية متنوعة.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.