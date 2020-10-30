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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نجاح جراحتين تجريان لأول مرة بمستشفى جمال حمادة فى الإسكندرية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:16 م
الدكتور خالد جمال
الدكتور خالد جمال
هبه عويضه
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نجح فريق الجراحين بمستشفى جمال حمادة المركزى بالإسكندرية؛ خلال يومين متتاليين في إجراء عمليتين جراحتين تجريان لأول مرة بالمستشفى.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن العملية الأولى تمت يوم الأربعاء الماضى وهي عملية إصلاح فتق جراحى ضخم بعد عملية استئصال كلى قبل وبعد الشبكة بلغ حجم الفتق 15 في 25 سم لرجل يبلغ من العمر 47 سنة.

وأضاف أن العملية الثانية أجريت، أمس الخميس، لشاب عمره 23 سنة، سقط من الدور الثاني وبعد عمل استكشاف للبطن تبين وجود قطع كامل في الأمعاء الدقيقة، فتم عمل وصلة جديدة بين الجزئين المفصولين.

وهنأ "عبدالغني" إدارة المستشفى والعاملين به، وخاصة الفريق الطبى بنجاح العمليتين، ما يدل على ارتفاع مهارة وكفاءة الجراحين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، مشددًا على توفير كل السبل لتدريب الأطقم الطبية ورفع كفاءتها وتيسير السبل أمامهم للوقوف على كل جديد فى مجال عملهم.

من جانبها قالت الدكتورة منى الشاذلى، مديرة مستشفى جمال حمادة، إن المريضين حالتهما مستقرة حاليًا ويخضعان للإشراف الطبى بالمستشفى.

وأجرى العملية الأولى الفريق الطبي المكون من أطباء الجراحة الدكتور أحمد عاشور، والدكتور على محمد، وطبيب التخدير الدكتور محمد غريب، وأجرى العملية الثانية الدكتور أحمد عاشور، والدكتور محمد عطا، وطبيب التخدير الدكتور عبدالتواب محمد.


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