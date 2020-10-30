المبعوثة الأممية: الحوار الليبي يعمل على إخراج المرتزقة من البلاد

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5، إنجاز جوهري في الصراع.وأكدت، في مقابلة مع قناة "العربية" ضمن برنامج "الشارع الدببلوماسي" يبث مساء اليوم، أن لجنة 5 +5 ستجتمع قريبا في ليبيا.كما أكدت أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس.وقالت: "خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".وأوضحت أن هناك مساعي من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي، موضحة أن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضًا.كما أثنت على التقدم الذي أحرز حتى الآن بين الفرقاء على الساحة الليبية، مذكرة باستئناف رحلات الطيران من طرابلس إلى بنغازي، وإعادة استئناف تصدير النفط الليبي، معتبرة أن المسئولين الذين تفاوضوا في جنيف كانوا شجعانا.ومن المرتقب أن يعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في التاسع من نوفمبر المقبل في تونس بمشاركة 75 ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع.