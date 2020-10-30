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سياسي

الهضيبي يطالب بسرعة نقل مقلب قمامة بمساكن أبوزعبل خارج القليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:46 م
الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزيرة الصحة، ومحافظة القليوبية، بشأن رغبة أهالي مركز شبين القناطر ومركز شرطة الخانكة وعرب الصوالحة وجهينة والعليقات ومساكن ورش أبوزعبل، في نقل مقلب القمامة والمخلفات الموجود بمنطقة "مساكن أبوزعبل" مركز الخانكة، خارج المحافظة.

وأوضح الهضيبي، في بيان له اليوم، أن هذا المقلب تسبب في ضرر كبير، خاصة أنه تدفن فيه مخلفات المحافظة بالكامل ويتم حرقها بأسلوب غير علمي وغير صحى، مما أصاب أهالي المنطقة الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة بالعديد من الأمراض كالربو والالتهاب السحائي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواطنين يلتمسون نقل المقلب العمومى للقمامة والمخلفات إلى منطقة صحراوية بالعاشر من رمضان مخصصة ومعالجة لتلك المخلفات وفقا للمواصفات العالمية.

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