رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
طباعة
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020، وانطلقت المرحلة الأولى من النواب الأسبوع الماضي والتي تضمنت 14 محافظة وهما: "الجيزة، الفيوم، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بنى سويف، المنيا، أسيوط،، أسوان، البحر الأحمر".

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 7، و8 نوفمبر المقبل، في الداخل، وفي الخارج أيام 4، و5، و6 نوفمبر المقبل.

محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتتضمن المرحلة الثانية 13 محافظة وهم: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

قانون انتخابات مجلس النواب 2020

ومهام وصلاحيات مجلس النواب تتعدد وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، فمن مهامه أولا سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد مناقشتها وفحصها فحصا دقيقا والموافقة عليها، وكذلك مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابة البرلمانية وهي طلبات الاحاطة والأسئلة والاستجواب وسحب الثقة والبيانات العاجلة، ولجان التحقيق البرلمانية، وطرح موضوع عام للمناقشة، والاقتراحات برغبة، بجانب مهمة أخرى وهي الوظيفة المالية وهي الموافقة على الموازنة العامة للدولة، واعتماد الحسابات الختامية، وموافقة البرلمان على القروض، وكافة الأمور ذوات الطبيعة المالية".

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية في مصر

وتُجرى الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج بالمرحلة الثانية، أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل، وسط أجراءات احترازية مشددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

نتيجة محافظات المرحلة الأولى في مجلس النواب 2020

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد المقبل الموافق الأول من نوفمبر 2020 بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

رابط موقع انتخابات مجلس الشعب 2020

أيام قليلة وتفصلنا عن إجراء انتخابات المرحلة الثانية ولمعرفة اللجنة الانتخابية برقم البطاقة القومي الرجاء الدخول على هذا الرابط.. https:www.elections.eg

قد يهمك أيضا:

انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد إعادة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

سيارة تحمل كنزا.. ضبط 15 طن «أحجار ذهب» في أسوان

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

علماء روس يحددون عارضًا غريبًا لكورونا.. طعم خاص يتذوقه المريض

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

موالد الأولياء والقديسين وقصائد للفائزة بنوبل فى العدد الجديد من مجلة الثقافة

«إثبات العكس» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية