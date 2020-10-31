تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020
السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
عائشة حسنطباعة
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020، وانطلقت المرحلة الأولى من النواب الأسبوع الماضي والتي تضمنت 14 محافظة وهما: "الجيزة، الفيوم، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بنى سويف، المنيا، أسيوط،، أسوان، البحر الأحمر".
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 7، و8 نوفمبر المقبل، في الداخل، وفي الخارج أيام 4، و5، و6 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 7، و8 نوفمبر المقبل، في الداخل، وفي الخارج أيام 4، و5، و6 نوفمبر المقبل.
محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النوابوتتضمن المرحلة الثانية 13 محافظة وهم: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
قانون انتخابات مجلس النواب 2020ومهام وصلاحيات مجلس النواب تتعدد وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، فمن مهامه أولا سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد مناقشتها وفحصها فحصا دقيقا والموافقة عليها، وكذلك مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابة البرلمانية وهي طلبات الاحاطة والأسئلة والاستجواب وسحب الثقة والبيانات العاجلة، ولجان التحقيق البرلمانية، وطرح موضوع عام للمناقشة، والاقتراحات برغبة، بجانب مهمة أخرى وهي الوظيفة المالية وهي الموافقة على الموازنة العامة للدولة، واعتماد الحسابات الختامية، وموافقة البرلمان على القروض، وكافة الأمور ذوات الطبيعة المالية".
موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية في مصروتُجرى الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج بالمرحلة الثانية، أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل، وسط أجراءات احترازية مشددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
نتيجة محافظات المرحلة الأولى في مجلس النواب 2020ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد المقبل الموافق الأول من نوفمبر 2020 بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.
رابط موقع انتخابات مجلس الشعب 2020أيام قليلة وتفصلنا عن إجراء انتخابات المرحلة الثانية ولمعرفة اللجنة الانتخابية برقم البطاقة القومي الرجاء الدخول على هذا الرابط.. https:www.elections.eg
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