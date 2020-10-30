وزيرة الدفاع الفرنسي: نشرنا المزيد من الجنود لحماية مدينة نيس

قالت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، إن بلادها نشرت المزيد من الجنود لحماية مدينة نيس، وسيتم نشر قوات إضافية في مدن فرنسية أخرى، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وسط استنفار أمني أقصى وانتشار لعناصر الجيش في البلاد، أنه يتوقع المزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية، بعد الهجوم الذي صدم أمس مدينة نيس السياحية، إثر إقدام شاب تونسي على قتل 3 أشخاص داخل كاتدرائية نوتردام.وأكد وزير الداخلية أن الحكومة الفرنسية ليست ضد أي دين على الإطلاق بل ضد الأيديولوجية المتطرفة.