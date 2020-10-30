فرنسا: عززنا أمن السفارات ولن نفتح المدارس قبل ضمان أمنها

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن بلاده عززت أمن السفارات والمصالح الفرنسية في الخارج ولن تفتح المدارس الفرنسية قبل ضمان أمنها، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، قبل دقائق.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وسط استنفار أمني أقصى وانتشار لعناصر الجيش في البلاد، أنه يتوقع المزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية، بعد الهجوم الذي صدم أمس مدينة نيس السياحية، إثر إقدام شاب تونسي على قتل 3 أشخاص داخل كاتدرائية نوتردام.وأكد وزير الداخلية أن الحكومة الفرنسية ليست ضد أي دين على الإطلاق بل ضد الإيديولوجية المتطرفة.