إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

قرر الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، إلغاء ترخيص رضا إبراهيم درويش، خطيب المكافآة في أحد مساجد دمياط، بعد تعطيله خطبة الجمعة، حيث تخلف خطيب مسجد عبد الرؤوف التمامي بالسرو التابع لإدارة أوقاف الزرقا ولم يخطر الإدارة بغيابه.وجرى رصد المشكلة والتحرك لإرسال خطيب أخر بديلا عنه، وتم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها لوزير الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.