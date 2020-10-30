تحصين 256 ألف رأس ماشية وطائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الحملات تمكنت من تحصين 220 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تحصين 03648طائرًا من الأمراض الوبائية، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 25 سوقا، و24 ياشة، ومعاينة 18مزرعة، وسحب 60 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 20 تصريحًا نقل طيور، بإجمالي 22240 طائرًا، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات،وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة،كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة، كما تواصل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية.