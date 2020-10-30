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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

باسم بشري ينفي إغلاق مدرسة «نيو رمسيس كوليدج» بسبب كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:49 م
القس باسم بشري
القس باسم بشري
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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نفى القس باسم بشري، رئيس مدارس السنودس الإنجيلي، ما تردد عن إغلاق مدرسة "نيو رمسيس كوليدج" بعد ظهور حالات اشتباه كورونا بالمدرسة.

وقال القس باسم بشري، في تصريح لـ"الدستور": "لدينا حالة واحدة في مدرسة وتم عزلها في المنزل، ولم تتسبب في إصابات أخرى، ولم نغلق المدرسة ولا حتى فصلا واحدا، وحضر مدير الإدارة التعليمية في زيارة إلى المدرسة، واطمأن بنفسه على سير العملية التعليمية بانتظام".

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، منشورات عن إغلاق مدرسة "نيو رمسيس كوليدج" التابعة لـ"سنودس النيل الإنجيلي"، وذلك بعد ظهور حالات كورونا بالمدرسة.

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