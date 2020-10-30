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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد السقا يتعاون مع عمرو عبد الجليل بتوقيع أحمد نادر جلال

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:01 م
أحمد السقا
أحمد السقا
محمد مجدي
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يتعاون الفنان أحمد السقا مع الفنان عمرو عبد الجليل في عمل سينمائي جديد، جاري تحديد تفاصيله بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت "الدستور"، أن العمل سيتم تصويره بعد نهاية التحضيرات الكاملة الخاصة باختيار باقي أبطاله، من قبل مخرجه أحمد نادر جلال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويدخل أأحمد السقا خلال الفترة القليلة المقبلة في تصوير عمله الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، بعدما استقر مخرجه محمد سامي على كل التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يشارك فيه أمير كرارة، وينتمي لأعمال الدراما الصعيدية.

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