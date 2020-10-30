أحمد السقا يتعاون مع عمرو عبد الجليل بتوقيع أحمد نادر جلال

يتعاون الفنان أحمد السقا مع الفنان عمرو عبد الجليل في عمل سينمائي جديد، جاري تحديد تفاصيله بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.وعلمت "الدستور"، أن العمل سيتم تصويره بعد نهاية التحضيرات الكاملة الخاصة باختيار باقي أبطاله، من قبل مخرجه أحمد نادر جلال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.ويدخل أأحمد السقا خلال الفترة القليلة المقبلة في تصوير عمله الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، بعدما استقر مخرجه محمد سامي على كل التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يشارك فيه أمير كرارة، وينتمي لأعمال الدراما الصعيدية.