افتتاح 11 مسجدًا في الفيوم

أعلن الشيخ حسني أبوحبيب، وكيل وزارة أوقاف الفيوم، أنه تم افتتاح 11 مسجدا على مستوى المحافظة، اليوم الجمعة، وهى: أبوبكر الصديق بالنزلة، يوسف الصديق جهود ذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وشلبي القديم بجردو مركز إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والمحارقة الوسطاني بالنصارية مركز إبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والجديد المقراني الصديق بالمقراني مركز يوسف الصديق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وعباد الرحمن بقصر الباسل مركز إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والغفار بالسنباط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وعبدالله وهبي- شارع الحرية بندر ثان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والعزيز بسنهور القبلية سنورس ثالث جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتقوى شارع السوق العدوة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والسريرة بالسريرة قصر الباسل جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وعبدالهادي زيدان بعزبة عبدالهادي زيدان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المساجد، اليوم، يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وضمن خطة الوزارة لإعادة إعمار بيوت الله.وأدى سكرتير عام المحافظة، المحاسب محمد أبوغنيمة، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد عبدالله وهبي، بحضور عدد من الأهالى.وتحدث وكيل مديرية الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن النبي عليه صلوات الله وتسليمه القدوة مربيًا ومعلمًا، والالتزام بأخلاقه والتأسي بها عملًا وقولًا.وأضاف أن أعمال ترميم وتطوير المسجد المقام على مساحة 500 متر تمت بالجهود الذاتية على نفقة المرحوم المهندس الدكتور محمد مراد أستاذ كلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، بتكلفة حوالي 400 ألف جنية، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 220 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيه.من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة، أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص في العمل ونبذ العنف والتعصب.