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سياسي

قبل الصمت.. مؤتمرات حاشدة لمرشحي المرحلة الثانية في انتخابات «النواب»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:46 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قبل بدأ الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر له بعد غد الأحد 1 نوفمبر طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يكثف المرشحون جولاتهم ولقاءاتهم بالأهالي في الدوائر المختلفة سواء المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر، أو المتنافسون على المقاعد الفردية.

وفي محافظات المرحلة الثانية وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ينظم المرشحون سلسلة كبيرة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة ومسيرات سيرا على الأقدام بين أهالي الدائرة لعرض البرامج الانتخابية وما يستطيع أن يقدمه هؤلاء المرشحين حال فوزهم في تلك الانتخابات.

ونظمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" عددا كبيرا من المؤتمرات الحاشدة لدعم مرشحيها في الانتخابات، في كل محافظات المرحلة الثانية، وتضمنت هذه المؤتمرات عرض للبرامج الانتخابية للمرشحين، والاستماع لاحتياجات ومتطلبات الأهالي، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة المشاركة في تلك الانتخابات وتأدية هذا الواجب الوطني، والنزول بقوة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وواصل حزب مستقبل وطن مؤتمراته الحاشدة لدعم مرشحيه في محافظات المرحلة الثانية، ودعوة عدد كبير من الأهالي لحضورها لعرض برامج المرشحين، بجانب حث المواطنين على المشاركة في تلك الاستحقاقات الانتخابية واستكمال ما بدأه المصريين في المرحلة الأولى، والمشاركة في هذا الواجب الوطني.

من جهته، يسعى حزب العدل لدعم مرشحيه عبد المنعم إمام، المرشح الوحيد للحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظة الغربية، وتوجيه كافة أشكال الدعم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تنظيم المؤتمرات الحاشدة لدعمه في الانتخابات.

من جهته يواصل حزب المصريين الأحرار دعم مرشحيه في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في محافظات كفر الشيخ والغربية، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لمن يعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم تحت قبة المجلس ويكون خير ما ينوب عنهم تحت قبة البرلمان الجديد.

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