الجيش العراقي يقصف 4 أهداف لداعش شرق بعقوبة

قصف طيران الجيش العراقي، اليوم الجمعة، أهدافًا لتنظيم داعش الإرهابي في عملية تعقب خلاياه في بساتين الخيلانية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إن طيران الجيش قصف 4 أهداف هامة لخلايا داعش في حوض شروين والزور شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة، ضمن عملية ملاحقة خلايا داعش في بساتين قرية الخيلانية.وأضاف أن العملية شملت تمشيط 12 قرية زراعية والبساتين المحيط بها ضمن محاور تعقب خلايا داعش، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى منع داعش من تحقيق موطئ قدم في المنطقة.