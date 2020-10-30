حصاد أعمال مجلس الوزراء من 24 حتى 30 أكتوبر (انفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة.وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل أن يكون يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والموافقة على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، وعددها 52 مشروع قانون، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 20192020.كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، فضلًا عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، إلى جانب الموافقة على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 20202021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي، فضلًا عن الموافقة على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح التقرير ترأسه اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، أعضاء مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، رئيس هيئة الدواء المصرية.وعقد اجتماعا مع وزيرة الثقافة، استعراض أهم المشروعات، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للثقافة، كذلك اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها حاليًا، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساعد وزير الإسكان، ومستشاره.كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، متابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، التجارة والصناعة، الدولة للإنتاج الحربى، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس، فضلًا عن الاجتماع الأسبوعي، وتمت فيه الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين، وكذا على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة، والتشديد على استمرار الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية.وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، داعيًا المصريين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، بالإضافة إلى تفقد موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كذلك جولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.كما شملت الأنشطة أيضًا، تفقده لأعمال التشطيبات النهائية بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تضم مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، إلى جانب متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، في تقرير تلقاه من وزيرة البيئة، فضلًا عن استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة المبذولة فى عدد من الملفات، مثل مشروع "ابدأ حلمك" ومبادرة "صنايعية مصر" بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.وتضمنت الأنشطة أيضًا، تهنئة العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة حصولهم على شهادة "ملتزمون بالتميز" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وإرسال برقية للرئيس السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.أما بشأن اللقاءات، أظهر التقرير لقاء مدبولى مع وزير ري جمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، حيث أكد أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية في جنوب السودان في المجالات ذات الأولوية للأشقاء، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، وكذلك لقاء مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.