مصرع شخص صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

لقي شخص بالعقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا الكهرباء بمنزله بقرية عبد الرحمن بيصار التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية من نقطة شرطة مستشفى غرب النوبارية، يفيد بوصول "رجب.ع.ف" 41 سنة ومقيم بقرية عبد الرحمن بيصار بدائرة غرب النوبارية "جثة هامدة"، نتيجة ادعاء صعق كهربائي بالمنزل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.