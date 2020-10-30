رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:48 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي شخص بالعقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا الكهرباء بمنزله بقرية عبد الرحمن بيصار التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية من نقطة شرطة مستشفى غرب النوبارية، يفيد بوصول "رجب.ع.ف" 41 سنة ومقيم بقرية عبد الرحمن بيصار بدائرة غرب النوبارية "جثة هامدة"، نتيجة ادعاء صعق كهربائي بالمنزل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

الصور

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

الأكثر قراءة

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ6 أشخاص

خبير روسي: حيوان المنك يمكن أن يكون ناقلا لكورونا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

«الكتاب هو الحل».. جديد محمد سيد ريان

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب

الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي.. ندوة بالأعلى للثقافة

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو