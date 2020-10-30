قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين وسط الخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود في القدس المحتلة، بعد أن دققت في بطاقاتهم، ومنعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا من محافظة الخليل عقب اقتحامها منزله في منطقة الجلدة في الخليل.وفي جنين، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين النيران على مركبة بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين بجروح، أحدهم بجروح خطيرة.