بولندا تسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

سجلت بولندا، اليوم الجمعة، أكثر من 21600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، مسجلة بذلك رقما قياسيا للحالات الجديدة لليوم الرابع على التوالي، وفقا لوزارة الصحة.وتم تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5351.وفي الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت المخاوف من وصول نظام الرعاية الصحية في بولندا إلى طاقته القصوى، من حيث الأسرة المتاحة في المستشفيات والطواقم الطبية.وارتفع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 200 ألف، وفقا لبيانات وزارة الصحة.وقالت الوزارة إن ما يقرب من 15500 مريض بكوفيد- 19 يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 1250 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي، بما يعادل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي أجهزة التنفس الصناعي في بولندا.وتحاول بولندا مواجهة الطفرة الأخيرة عن طريق زيادة عدد أسرة المستشفيات وإعادة فرض قيود مكافحة فيروس كورونا تدريجيا.وتم إصدار أوامر بإغلاق المطاعم والحانات، وأصبح ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا في الأماكن العامة، بينما تجرى الدراسة لمعظم طلاب المدارس الابتدائية وجميع طلاب المدارس الثانوية عن بعد.