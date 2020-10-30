الفيلم حصد سعفة «كان».. تعرف على قصة وكواليس تصوير «ستاشر»

حصد الفيلم المصري"ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "كان" السينمائي الدولي النسخة الـ72، وهو ما يعد إنجازًا لصناعة السينما المصرية.وترصد "الدستور" قصة العمل وكواليس تصويره، في يومين فقط لمدة 15 دقيقة، وفقًا لقواعد الأفلام القصيرة في العالم، في حي السكاكينى، واختيار أبطاله عن طريق وكالة خاصة بالوجوه الجديدة، بطلاه سيفالدين حميدة، نورهان محمد، وهو إنتاج مصري فرنسي بلجيكي قطري.يتناول العمل قصة "آدم" الذي قرر خوض رحلة صعبة للعودة إلى حبيبته مجددًا بعد فراق دام 82 يومًا.وفي تصريح سابق للمخرج سامح علاء قبل حصد جائزة المهرجان قال:" هناك فرصة كبيرة أن نصل للأوسكار إذا قمنا بالتتويج بجائزة أحسن فيلم في الدورة، أحلم بالمشاركة في تجربة الإخراج من خلال فيلمي الطويل الأول".