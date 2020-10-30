ضبط 5 آلاف قرص أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 5000 قرص وكبسولة أدوية مختلفة بدون عبوات أصلية وبدون مستندات، و98 عبوة أدوية سائلة بدون بيانات بحوزة المدير المسئول عن صيدلية في محافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.