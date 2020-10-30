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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:57 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حاليا لاعبي كرة القدم والجهاز الفني والإداري لنادي غزل المحلة عقب نجاح الفريق في الصعود للدوري الممتاز.

وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق الصعود للدوري.

قام الوزير بجولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل (1) الجديد الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج.

وتفقد الوزير التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

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