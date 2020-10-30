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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء إسرائيل.. وترجيحات بتعرضها لقرصنة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:29 م
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
سارة الشلقاني
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تعرضت معظم أنحاء إسرائيل إلى قطع التيار الكهربائي لمدة 40 دقيقة، فجر اليوم، الجمعة، فيما قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن ما حدث نتيجة خلل فني بسبب الأحمال الزائدة.

وجاء إعلان شركة الكهرباء الرئيسية في إسرائيل بعد عدة تقارير تحدثت عن تعرضها لهجوم إلكتروني "عملية قرصنة" من قبل إيران وحزب الله، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

في السياق ذاته، قال نير دفوري، المراسل العسكري للقناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، إن 3 محطات للطاقة انهارت، فجر الجمعة، واحدة تلو الأخرى وثلث إسرائيل كان دون كهرباء، متابعا: "شركة الكهرباء قالت إن السبب أحمال زائدة، بينما أبلغني شخص مطلع أنه في منتصف الليل لا توجد أحمال، لذلك لا يوجد ضغط في المحطة، ومن المحتمل أن يكون هجومًا إلكترونيًا (قرصنة)".

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