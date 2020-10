تردد قناة مصر التعليمية ابتدائي 2020 وقناة مدرستنا

تردد قناة مدرسيتنا

تردد قناة مصر التعليمية ابتدائي

أما تردد قناة مصر التعليمية 2020: معدل الترميز: 27500 التردد: 11747 اسم القناة على الريسيفر: EDU 1 تردد 11747 رأسي القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات الاستقطاب: رأسي V معامل تصحيح الخطأ: 56.

مصر التعليمية مباشر أما تردد قناة مصر التعليمية مباشر الخاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500 التردد: 12380 القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات اسم القناة على الرسيفر: EDU 2 تردد 12380 أفقي الاستقطاب: أفقي H معامل تصحيح الخطأ: 56.

القناة المصرية التعليمية القناة التعليمية المصرية 1 خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500 التردد: 11757 اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 تردد 11757 أفقي القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات الاستقطاب: أفقي H معامل تصحيح الخطأ: 56، وتردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020: التردد: 11564 معامل الترميز 2500 القطبية: عمودي معامل تصحيح الخطاء 5\6.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصادر التعلم هذا العام كثيرة وعلى الطالب أن يختار المناسب له، حيث تعددت ما بين منصات التعلم المختلفة، بالاضافة إلى توافر الكتب المدرسية بى دي إف على جميع التابلت الخاصة بطلاب المراحل الثانوية العامة فى مختلف المناطق سواء القاهرة أو القرى أو النجوع أو المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بالأسئلة التعجيزية هذا العام والامتحانات سوف تكون بشكل مختلف.





