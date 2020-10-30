افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين، وذلك ضمن سلسلة المساجد الجديدة التي افتتحتها المديرية خلال الفترة الماضية، ليصل إجمالي المساجد الجديد التي دخلت الخدمة مؤخرا إلى 13 مسجدا.وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى افتتاح مسجد حسن الخزرجى بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، ومسجد الشهيد بكفرالرجالات بمركز طوخ، اليوم الجمعة.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن مسجد حسن الخزرجى بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها تم إنشاؤه على مساحة 220 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت مليونًا و800 ألف جنيه على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، ولفت إلى أن مسجد الشهيد بكفرالرجالات مركز طوخ، تم إنشاؤه على مساحة 300 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.وأوضح "أبوالسعود"، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الأسابيع الأخيرة 13 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 42 مليونا و800 ألف جنيه حتى الآن.