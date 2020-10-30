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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحباط بيع 5 أطنان «حلوى مولد» فاسدة في الشرقية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:36 م
حلوى مولدفاسدة
حلوى مولدفاسدة
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 5٫15 أطنان "حلوى المولد" فاسدة بحوزة مالك مصنع لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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