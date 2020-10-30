زاهي حواس: الإعلان عن كشف أثري مهم في سقارة قريبا

أشاد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، بشباب الأثريين المصريين، قائلا "إن مصر أصبحت تمتلك أثريين بارعين في هذا المجال، بشكل يجعلهم لا يقلون شأنا عن أقرانهم الأجانب وخير دليل على ذلك الاكتشافات الأثرية الأخيرة المبهرة كلها بأيد مصرية".وأشار حواس خلال محاضرته عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بالجمعية الأثرية بالإسكندرية، الى أنه حين تولى وزارة الآثار عام 2002 لمدة 10 سنوات كان الوضع مختلفا تماما عما هو عليه الآن، فالأجانب كانوا مسيطرين على الحفائر، ولذلك بدأ إعداد مدارس لتدريب الأثريين المصريين على الحفائر والترميم، تخرج فيها 500 شخص على أعلى مستوى.ولفت الى وجود اكتشافات مهمة سيعلن عنها قريبا في منطقة آثار سقارة، وذلك بالتعاون مع بعثة مصرية من المجلس الأعلى للآثار.وأكد أن كشف سقارة الأخير كان له تأثير ومردود عالمي في كل دول العالم، ويعطي مزيدا من المعلومات عن الديانة، وتحنيط الجثث في الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين، موضحا أن سقارة بها آلاف التوابيت، خاصة وأنها كانت مقرا للدفن في فترة من فترات الفراعنة، وبها أضخم جبانة في العصر المتأخر حدثت في مصر.وعن المتحف المصري الكبير، قال حواس "إنه أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21، وافتتاح هذا المتحف ينتظره العالم كله، وعند سفره لأي دولة في العالم، الجميع هناك يسأل عن موعد افتتاحه"،مؤكدا أن العالم في انتظار إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل افتتاحه عند الانتهاء منه.