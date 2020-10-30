2349 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:30 م
مريم جبل- عمرو المزيديطباعة
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2349) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2349) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.