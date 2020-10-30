2349 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقيةوأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2349) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.