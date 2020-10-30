الكرملين: التطرف ليس له علاقة بالدين وجميع الأديان ترفضه تماما

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن التطرف لا يمكن تمويهه بالدين، ولا تقبل أي طائفة دينية بالإرهاب.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا يوجد دين عالمي يقبل فكرة التطرف، فهذه الأديان ترفضه تماما، والتطرف في الحقيقة ليس له علاقة بالدين".وأضاف: "من ضرورة أن نفهم بوضوح وأن نكون على دراية بأية محاولات لتمويه التطرف بأي دين، هذا ليس أكثر من تطرف وإرهاب".وردا على سؤال بشأن بناء المساجد في روسيا، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية: "بالنسبة لبناء المساجد في روسيا، سأمتنع عن الإدلاء بأي تعليقات، فأنا ببساطة لا أملك معلومات، ونحن بحاجة إلى النظر في عدد المساجد الموجودة، وعدد المسلمين في موسكو، وما إذا كانت هناك أي مشاكل مع المساجد"، موضحا أن هذا الموضوع من اختصاص سلطات المدينة فيما يتعلق بموسكو.يُذكر أن نائب مفتي العاصمة الروسية مارات عليموف ذكر في وقت سابق أن زيادة عدد المساجد في موسكو سيؤدي إلى انخفاض عدد المتطرفين.وتعليقًا على تصريح عليموف بأنه لا يوجد سوى أربعة مساجد في موسكو وعدد المسلمين ثلاثة ملايين، قال بيسكوف:"إن هذا سؤال يوجه إلى سلطات المدينة، سواء اعتبروا ذلك غير كافٍ أو كافٍ، هذا سؤال لعمدة موسكو".