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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1172 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:19 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 131 ألفا و508 إصابات.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 490 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1460 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 127 ألفا و607 حالات.

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