يسرا تروج لحلقتها مع وفاء الكيلاني في «السيرة»

روجت الفنانة الكبيرة يسرا لحلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن برنامج "السيرة"، والذي يعرض على فضائية "DMC" على مدار يومين إسبوعيًا.ونشرت الفنانة من كواليس الحلقة وعلقت قائلةً:" استنوني الليلة في حلقة خاصة من برنامج السيرة مع صديقتي الإعلامية وفاء الكيلاني الساعة 11 مساء على قناة dmctv ".وفي سياق آخر أعلنت يسرا، عن تعاقدها رسمياًّ على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ليلة عيد"، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي، مؤكدة في تصريحات صحفية أن الفيلم يرصد كفاح المرأة المقهورة اجتماعيًا من أجل تحقيق أحلامها وما تواجهه من أزمات اجتماعية ونفسية ومادية.