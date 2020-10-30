«تجديد الحب داخل الأسرة».. لقاء أسر إيبارشية بني سويف

أطلقت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، لقاء روحي اللأسر القبطية بالمنطقة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرانية ببني سويف.و شارك بحضور اللقاء كمال مجدي، أستاذ المشورة بمعهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي، وألقى أستاذ المشورة كلمة للأسر تحت عنوان "تجديد الحب داخل الأسرة".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء، الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر.