ضبط 208 أسلحة وتنفيذ 74878 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 208 قطع سلاح نارى، بحوزة 173 متهما، ضمت 20 بندقية آلية، بندقية رصاص.وضبط 38 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 138 فرد محلى، 212 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 213 قطعة سلاح أبيض، وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.كما نجح الضباط في تنفيذ 74878 حكما قضائيا متنوعا بإجمالى 6191 محكوما عليهم بينهم 314 حكم جناية.كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما، ارتكبوا 35 حادثا متنوعا، وضبط 242 قضية مخدرات بحوزة 246 متهما، ضُبط خلالها ما يقرب من 90 كيلو مواد مخدرة.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 44 متهما، وضبط 22 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.كما تم ضبط 251 دراجة نارية مخالفة، وإعادة عدد 7 دراجات نارية- سيارتين مبلغ بسرقتهما، وضبط 18904 مخالفة مرورية.وفى مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبينت إيجابية 5 منهم.