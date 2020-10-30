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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مدح النبي خلال احتفالية المحلة بالصعود للممتاز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:10 م
احتفالية شركة غزل
احتفالية شركة غزل المحلة
اسامة الشندويلي
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شهدت زيارة وزير قطاع الأعمال العام احتفالية شركة غزل المحلة ليعود الفريق للدوري الممتاز أ، حيث قدمت فرق الفنون أغاني عن غزل المحلة، واحتفال بالمولد النبوي الشريف عبر مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

ويزور، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اليوم الجمعة محافظة الغربية، لتكريم لاعبي غزل المحلة والجهاز الفني لصعودهم للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات.

وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق الصعود للدوري.

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