إصابات كورونا في إيران تتجاوز 600 ألف

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز 600 ألف اليوم الجمعة بعد تسجيل 8011 حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34478.وذكرت المتحدثة أن 365 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 604952 حالة.