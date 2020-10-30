محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال أعمال الرصف وإعادة رد الشيئ لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والوحدات المحلية، لتمهيد الطريق أمام المواطنين وتيسير حركة السير المرورية أمام المركبات.ولفت محافظ أسيوط، إلى قيام مشروع الرصف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بإعادة رد الشيئ لأصله ورصف شارع المركز عقب الانتهاء من رصف شارع الجلاء، مشيرًا إلى أن خطة الرصف ورد الشيئ لأصله تعد من المحاور الرئيسية لأعمال التنمية والبناء والتطوير التي تشهدها المحافظة حاليا في شتى القطاعات.وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة لا تألوا جهدًا في إعادة رصف الشوارع مرة أخرى عقب أعمال الحفر الناتجة من توصيل المرافق والبنية التحتية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لافتًا إلى ضرورة متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.وأوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم رصف شارع المركز بعد الانتهاء من رصف شارع وميدان الجلاء بمعرفة وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة وذلك ضمن خطة رد الشيئ لأصله، الشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المركز لتسهيل الحركة المرورية والانتقالات الداخلية للمواطنين لافتة إلى متابعة الأعمال وطبقة الاسفلت للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية مؤكدة على تكثيف وإنجاز الأعمال لرصف باقي شوارع المدينة المدرجة ضمن الخطة.