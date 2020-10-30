رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:06 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال أعمال الرصف وإعادة رد الشيئ لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والوحدات المحلية، لتمهيد الطريق أمام المواطنين وتيسير حركة السير المرورية أمام المركبات.

ولفت محافظ أسيوط، إلى قيام مشروع الرصف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بإعادة رد الشيئ لأصله ورصف شارع المركز عقب الانتهاء من رصف شارع الجلاء، مشيرًا إلى أن خطة الرصف ورد الشيئ لأصله تعد من المحاور الرئيسية لأعمال التنمية والبناء والتطوير التي تشهدها المحافظة حاليا في شتى القطاعات.

وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة لا تألوا جهدًا في إعادة رصف الشوارع مرة أخرى عقب أعمال الحفر الناتجة من توصيل المرافق والبنية التحتية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لافتًا إلى ضرورة متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وأوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم رصف شارع المركز بعد الانتهاء من رصف شارع وميدان الجلاء بمعرفة وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة وذلك ضمن خطة رد الشيئ لأصله، الشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المركز لتسهيل الحركة المرورية والانتقالات الداخلية للمواطنين لافتة إلى متابعة الأعمال وطبقة الاسفلت للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية مؤكدة على تكثيف وإنجاز الأعمال لرصف باقي شوارع المدينة المدرجة ضمن الخطة.

موضوعات متعلقة

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الصور

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ6 أشخاص

خبير روسي: حيوان المنك يمكن أن يكون ناقلا لكورونا

تحديد المصدر الرئيسى لعدوى كورونا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب

الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي.. ندوة بالأعلى للثقافة

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو

«بيت الشعر» يحيي ذكرى رحيل لويس عوض ويحتفي بالشعر اللبناني