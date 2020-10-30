إطلالات بسيطة لنجمات «الجونة السينمائى» بشهادة الجمهور

يسرا

يسرا

ارتدت يسرا بنطلون أسود عليه بلوزة بنفس اللون ثم الكارديان الملون بنقوشات بسيطة، ومن المعوف أن النجمة لها عدة إطلالات في غاية الأناقة من الاستايلست مي جلال، ومصفف الشعر محمد منير.



جميلة عوض

جميلة عوض

ارتدت الفنانة قميص أبيض قصير مع حذاء أسود واكسسوارات قليلة، تقتصر على سلسلة ذهبية ونضارة شمس، في اليوم السابع للمهرجان.

أمينة خليل

امينه خليل

ارتدت الفنانة فستان أسود اللون مفتوح من عند الكتف في اطلالة أنثوية تحمل قدرا كبيرا من الأناقة مع تنسيقها بحقيبة ذهبية اللون، حلق يحمل اللون الأحمر.

ليلى علوي

ليلى علوى

أطلت ليلى علوي بفستان من درجات البينك الصريحة مفتوح من ناحية الصدر مع تسريحة شعر قصير منسدلا على كتفيها.



كنده علوش

كندة علوش

في إطلالة ساحرة للفنانة كندة علوش ارتدت الفستان الأحمر، المفتوح من ناحية الذراعين من قماش الشيفون، أما شعرها فيأتي منسدلا على أحد الجوانب.



ظهرت مجموعة من الفنانات على سجادة مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، على أن ينتهي بإطلالات بسيطة غير متكلفة بشهادة الجمهور، نرصد أبرزها:

