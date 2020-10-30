رسالة من رئيس جامعة الأزهر بعد سلبية إصابته بـ كورونا

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والعمداء وأساتذة الجامعة والموظفين والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة في المستشفى بعض الأيام.وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة - أن رئيس الجامعة كان حريصًا على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة من باب التأكد وحفاظًا على القريبين منه، إضافة لإعطاء رسالة لغيره من المسؤولين، وكذا البسطاء باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرض، أو اشتباه في ظهور فيروس كورونا. وأوضح المركز الإعلامي أن سيمارس مهامه خلال هذا الأسبوع.