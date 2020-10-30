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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جديد هادي أسود «يهز الأرض» مع لايف ستايلز ستوديوز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:04 م
هادي أسود
هادي أسود
محمد مجدي
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أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجم هادي أسود عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب لأغنية "يهز الأرض".

هذا العمل الذي "هز" مواقع التواصل الاجتماعي من الدقائق الأولى على إصداره، يشكل التعاون الأول بين هادي والشركة الرائدة في عالم الموسيقى العربية.

تولى إخراج الفيديو كليب المبدع فادي حداد الذي اختار منطقة البترون اللبنانية مكانًا ملائمًا لمشاهده الرائعة.

في الفيديو كليب، يلعب هادي دور مهندس شاب يقوم بترميم مبنى قديم، حيث تلفت انتباهه فتاة شابة تعمل في مطعم قريب فيتودد لها ويقع في حبها. الجدير بالذكر أن العمل يسلط الضوء على مشكلة التدخين في رسالة توعوية لطيفة.

الأغنية باللهجة المصرية، كتبها ولحنها عمرو الشاذلي، وزعها موسيقيًا زووم وسجلت في استديو ناصر الأسعد.

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